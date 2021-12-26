Normal çalışan bir böbrek her gün 200 litre sıvı kanın filtreleme ve geri dönüş işlemini gerçekleştirir. Böbreklerimizin en önemli görevlerinden biri ağız yoluyla aldığımız gıdaların sindirilmesi sonucunda oluşan bazı zararlı ve atık maddeleri idrar yoluyla süzerek dışarı atmaktır. Böbrekler yetersiz kalmaya başladığında önemli işlevlerinin tümünü yerine getiremez. Vücut aşırı su toplar ve atık ürünler kanda toplanmaya başlar.

Böbreklere iyi gelen yiyecekler

Maydanoz

C vitamini başta olmak üzere içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde böbrek sağlığını olumlu yönde etkileyen maydanozu bol bol tüketebilirsiniz.

Kabak çekirdeği

Çinko ve demir minerallerini fazlasıyla içeren kabak çekirdeği, omega 3 etkisi ile de böbrek hastalıklarında oldukça etkilidir. Şeker dengeleyici ve böbrek sistemlerini temizleyici etkisi oldukça yüksektir.

Kırmızı elma

Özelikle kırmızı elma, böbrek hastalıklarının tedavisine destek verdiği gibi koruyucu bir kalkan görevi de üstlenir.

Bal kabağı

Bal kabağı özellikle böbrek taşı sorunlarına karşı etkili bir besindir. Balkabağı içerisinde yer alan kalsiyum, böbrek taşı oluşumunu önlemede yardımcıdır

Isırgan otu

En bilinen özelliği idrar söktürücü olan ısırgan otu, bildiğimiz üzere enfeksiyonları da önlemektedir.

Yoğurt

Yemek aralarında tüketilen yoğurt böbreklerin iyi çalışmasına yardımcı olur.

Limon suyu

Böbrek taşlarından korunmak için doğal besinlerin gücünden faydalanın. Normal şekilde böbrek taşları vücuttan çok fazla rahatsızlık vermeden atılır.

Böbrek taşlarının belirtileri şunlardır:

İdrar yaparken ağrı

İdrarda kan.

Mide bulantısı ya da kusma.

Sık idrara çıkma.

Az miktarlarda idrar yapma veya idrar yapma zorluğu.

Ateş ve titreme.

Domates

Domates ayrıca, böbrek fonksiyonlarını bozabilecek potasyum bakımından da zengindir. Böbrek sorunları yaşıyorsanız domatesten uzak durmanızda fayda var.

Böbrek ağrısına hangi doktor/bölüm bakar?

Böbreklerle ilgili hastalıklara bakan bölüm dahiliye alt bilim dalı olan üroloji ya da nefrolojidir. Nefroloji bölümü böbrek yetmezliği ile diğer böbrek hastalıkları olan kişilerin gitmesi gereken bölümdür. Üroloji bölümü ise, daha çok mesane, prostat, böbrek taşı gibi sorunlarla ilgilenmektedir.

Böbrek taşı nasıl düşürülür?

5 mm'nin altındaki taşlar kendiliğinden düşebilir. Bol su ve hareket taşların düşmesine yardımcı olur. Üreter kanallarını genişletici İlaç tedavisi ile taş düşürmek mümkün. 5 mm üstü taşları da operasyon yolu ile düşürülmektedir.