Böbrek taşı düşürmeye ne iyi gelir? Böbrek taşı oluşmasını önleyen besinler

Günlük hayatta sıkça tüketilen bu besinler böbrek sağlığını olumsuz etkiliyor.

Böbrek taşı nedir?

Böbrek kanalları içerisinde genellikle bilinmeyen nedenlere bağlı olarak bazı minerallerin birleşerek oluşturduğu sert yapılara böbrek taşı adı verilir. Erkeklerde kadınlara oranla 3 kat daha yaygın olarak görülen bu hastalık, bir kez oluştuğu takdirde tedavi ile yok edilse bile çoğunlukla tekrarlama eğilimi gösterir.

Böbrek taşı düşürmeye ne iyi gelir?

Yapılan araştırmalara göre bazı besinlerin böbrek taşına yol açtığı ortaya çıkardı. Peki, böbrek taşı nedir, nasıl oluşur? Hangi besinler böbrek taşına neden olur?

Üroloji UzmanıOp. Dr. Ali Murat Gökçe, böbrek taşları hakkında merak edilenleri anlattı.

Böbrek taşı nasıl oluşur?

Üroloji uzmanı böbrek taşının oluşumuna dair şunları söyledi: ''Besinlerle vücuda aşırı alınan ya da vücutta oluşan maddelerin kandaki yoğunluğu artarsa, böbreklerden süzülerek idrara geçen miktar artacaktır. Vücuda alınan su miktarı azaldığında ya da su kaybının arttığı durumlarda ise daha az miktarda ve daha fazla yoğunlukta idrar oluşacaktır. Bu sebeplerden dolayı böbreklerden süzülen tuzlar, atık ve kimyasal maddelerin idrardaki yoğunlukları belirli bir eşik değerini aşınca kristalleşir. Kalsiyum, oksalat ve ürik asit maddelerinin kristalleşmesi sonucu birbirine yapışarak kumları ve bunlar da birleşerek taşları oluşturur.''

Böbrek taşı oluşmasını önleyen besinler

Böbrek taşına yol açan besinleri açıklayan Gökçe, ''Fazla tuz tüketimi bağırsaklardan kalsiyum emilimini artırır. Bu da böbreklere daha fazla miktarda kalsiyumun gelmesine neden olarak, taş oluşum riskinin artmasına neden olur. Ayrıca fazla sodyum tüketimi idrarda kalsiyum miktarının artmasına neden olarak böbrek taşı riskini arttırır, sodyum içeren gıdalardan uzak durulmalıdır. Bu nedenle çok tuzlu gıdalar tüketmeyin'' dedi. Günlük beslenmede; sebze, meyve ve ekmekte de tuz olduğunu hatırlatan üroloji uzmanı, bu sebepten dolayı sebze yemeklerinin ekstra tuz ilave edilmeden yapılmasını tavsiye etti.

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Ali Murat Gökçe uzak durulması gereken besinleri şöyle sıraladı: ''Patates cipsi, hamburger, dondurulmuş hazır gıdalar, işlenmiş gıdalar, tuzlu atıştırmalıklar, tuzlu peynirler, hazır çorbalar, şarküteri ürünleri, tuzlu yemişler gibi yüksek sodyum içerikli konserve ve hazır gıdalardan uzak durulmalıdır.''

Bazı yiyeceklerin böbreklerde taş oluşumunu meydana getirdiğini söyleyen Gökçe, böbrekte taş oluşumu yönünden en riskli maddelerden birinin oksalat olduğunu söyleyerek tüketiminin kısıtlanmasını önerdi. ''Siyah çay, kahve, alkol, pancar, soya, çikolata, kakao, kuru incir, karabiber, fındık, maydanoz, haşhaş tohumu, ıspanak, çilek, böğürtlen gibi besinler yüksek miktarda oksalat içermektedir'' diye vurgulayan Gökçe, kolalı ve gazlı içeceklerin fosfat içerdiğinden dolayı taş oluşumuna neden olduğunu ifade ederek bu besinlerden uzak durulması gerektiğini vurguladı.

Kalsiyumun önemine değinen uzman isim, beslenme programlarına dikkat çekerek, ''Beslenme programınızda yeterli kalsiyum alınması çok önemlidir. Süt ve süt ürünlerinin yer almadığı diyetler, taş oluşum riskini artırdığı için kalsiyumdan yoksun beslenme programlarını uygulamayın. Çünkü ihtiyacınız olan kalsiyumu besinlerden almazsanız oksalat seviyesi yükselecek ve böbreklerde taş oluşumu riski artacaktır'' diyerek önemli uyarılarda bulundu.

BÖBREK TAŞI NASIL DÜŞÜRÜLÜR?

Uzman ürolog böbrek taşını düşüren doğal yöntemlerden bahsetti. Gökçe doğal tedavi yöntemine yönelik şunları kaydetti: ''Limon ve zeytinyağından oluşan karışımlar böbrek taşı tedavisinde de tercih edilmektedir. Limondaki sitrik asit sayesinde kalsiyum kaynaklı böbrek taşlarını kolayca düşürebilirsiniz. Elma sirkesi ve bal ile hazırlanan karışımlar böbrek taşlarını eritmeye yardımcı olarak taşların atılımını kolaylaştırır. Ayrıca genetik yatkınlık taşıyan kişiler elma sirkesi kullanarak böbrek taşı oluşumunu engelleyebilir. Isırgan otu ve yaban mersini ile hazırlanan karışımlar idrar yolları iltihabını azaltırlar. Aynı zamanda böbrek taşlarını küçülterek vücuttan atılmalarını kolaylaştırırlar.''