Böbrek büyümesi neden oluyor?

Bu durum böbrekte idrarın birikmesi sonucu meydana gelir. Böbreğin, idrarın üretildikten sonra depolandığı yer olan pelvis renalis bölgesinde idrar biriktiği için şişerek böbrek dokusuna basınç yapar ve onun çalışmasını bozmaya başlar. Böbrek büyümesine sebep ise bu kanalın tıkanmasıdır. Tıkanma sonucu meydana gelen hidronef rozlar bazen düzelir.

Tek taraflı tıkanmalara bağlı hidronefrozda diğer böbrek çalışmaya devam ettiğinden belirtiler geç fark edilir. Bu da maalesef hastalığın seyrini olumsuz etkiler. Gerçi bundan dolayı tehlike oranı düşüktür. Eğer her iki böbrek de tıkanmadan etkilenmişse ve tıkanmaya bağlı olarak idrar ters yönde gidiyor ise ancak sonuç sıkıntı doğurabilir. Böbrek fonksiyonları bozulduğunda o böbreği çıkarmaktan başka çare kalmaz.

Sebebi ne?

Böbreklerden süzülen idrarın idrar kesesine ulaşmasına veya keseden çıkışına engel olabilecek her türlü tıkanma böbrek büyümesinin sebepleri arasında yer alır. Genellikle idrar yollarında bir taş veya bir tümörün idrar yollarını tıkaması sonucu da olabilir. Bunun yanında diğer bir sebep ise üreter kıvrılmaları, gebelik, prostat hipertrofisi gibi mesanenin boşalmasını zorlaştıran durumlar kişide böbrek büyümesi hastalığı oluşumuna zemin hazırlar.

Erken teşhis önemli

Hastalığın erken fark edilmesi çoğu zaman yararlı olacaktır. Erken dönemlerdeki hidronefrozda tıkanmalar giderilerek tedavi sağlanmış olur. Böylece kişi normal hayatına dönebilir.



Geç kalınan durumlarda ise aynı şeyi söylememiz mümkün değildir. Çünkü bu durumda tıkanmalar, böbrekte kalıcı hasar bırakmaya başlamıştır bile. Tıkanmalar giderilse bile hasar sebebi ile kişinin normal hayatına dönmesi mümkün olmayabilir. Bu tür durumlarda gerekirse hasar gören böbrek cerrahi müdahale ile alınabilir. Tabii şunu da söyleyelim. Her gün tıpta yeni bir tedavi hizmeti veya ilaçlar bulunmaktadır. Ümidimizi yitirmemeliyiz. Allah'tan şifalar ve afiyet dileyelim.

Belirtiler

Böbrek boşluğunda bel ağrıları,

Biriken idrar dolayısıyla enfeksiyon,

Ateş,

İdrar yaparken acı,

Karında şişlik,

Bulantı ve kusma,

İki taraflı hidronefrozda susama,

Keyifsizlik,

Kilo kaybı gibi belirtiler en bilinenleridir.