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Böbreğinde 10 santimetre tümör tespit edildi, 1 günde sağlığına kavuştu

Isparta’da böbrek rahatsızlığı şikayetiyle Isparta Şehir Hastanesine başvuran hasta, böbreğinde bulunan 10 santimetre çapındaki tümörden ilk kez yapılan Radikal Nefrektomi Operasyonu ile kurtarılarak sağlığına kavuştu.

19 Nisan 2019 Cuma 17:13
Böbreğinde 10 santimetre tümör tespit edildi, 1 günde sağlığına kavuştu

Isparta’da böbrek rahatsızlığı şikayetiyle Isparta Şehir Hastanesine başvuran hasta, böbreğinde bulunan 10 santimetre çapındaki tümörden ilk kez yapılan Radikal Nefrektomi Operasyonu ile kurtarılarak sağlığına kavuştu. Hasta Elif Demiralay, “Dün ameliyata alındım, bugün yürüyorum. Doktorlarım, sağlık çalışanları ve hastane personelinin ilgi alakası çok güzeldi. Hepsine teşekkür ederim” dedi.


Isparta’da merkeze bağlı Çukur köyünde ikamet eden 66 yaşındaki Elif Demiralay, uzun zamandır devam eden böbrek ağrıları için Isparta Şehir Hastanesine başvurdu. Hastanelerde yapılan tetkikler sonucu sol böbreğinde 10 santimetre çapında tümör tespit edilen Demiralay, bölgenin böbrek damarlarına çok yakın olması nedeniyle ameliyat edilemedi.


Kısa süre önce Üroloji Kliniği’ne aynı şikayetle başvuran Demiralay’a bu kez Üroloji Uzmanları Op. Dr. Kahraman Topsakal ve Op. Dr. Murat Çiloğlu tarafından hastanede ilk kez yapılan Radikal Nefrektomi Operasyonu uygulandı. Demiralay, yapılan son operasyonla sağlığına kavuşarak ağrılarından kurtuldu.



"Dün ameliyata alındım, bugün yürüyorum"


Operasyon sonrasında 1 günde ayağa kalkarak taburculuğu planlanan Demiralay, uzun zamandır ağrılardan dolayı sağlıklı olmadığını dile getirerek, “Isparta Şehir Hastanesine başvurduğumda Kahraman Bey ve Murat Bey ameliyat olmam gerektiğini söylediler. Dün ameliyata alındım, bugün yürüyorum. Hastaneye yattığım andan itibaren doktorlarım, sağlık çalışanları ve hastane personelinin ilgi alakası çok güzeldi. Hepsine teşekkür ederim” diye konuştu.


Op. Dr. Kahraman Topsakal ve Op. Dr. Murat Çiloğlu da Isparta Şehir Hastanesi Üroloji Kliniği olarak perkütan böbrek taşı ameliyatı gibi kapalı (endoskopik) ameliyatlar, kapalı ve açık prostat ameliyatları ile her türlü açık ve kapalı ürolojik ameliyatların yapıldığını belirterek, hastaların kendilerine başvurabileceğini iletti.

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Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 17:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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