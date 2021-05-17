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Dünya BM'ye kritik çağrı: İsrail'in Filistinli çocuklara karşı işlediği suçları durdurun
Dünya

BM'ye kritik çağrı: İsrail'in Filistinli çocuklara karşı işlediği suçları durdurun

Filistin, Birleşmiş Milletlerden (BM), terörist İsrail'in Filistinli çocuklara karşı işlediği suçları durdurmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 23:58:00 -
BM'ye kritik çağrı: İsrail'in Filistinli çocuklara karşı işlediği suçları durdurun

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Birleşmiş Milletler Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi Virginia Gamba'ya terörist İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarıyla ilgili bir mesaj gönderdi.

Maliki mesajda, terörist İsrail'in Gazze'ye yönelik yoğun ve şiddetli saldırılarının onlarca çocuğun ölümüne neden olduğunu ve Filistinli çocukların sığınacak güvenli bir mekanları olmadığını vurguladı.

Maliki, "Gamba'dan, Filistinli çocukları korumasını ve İsrail'i Filistinli çocuklara yönelik saldırılarını durdurmaya davet etmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Siyonist İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 212 kişi yaşamını yitirdi, 1400 kişi yaralandı.

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