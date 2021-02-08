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Otomotiv BMW’nin en güçlü modeli M5 CS yılın ikinci çeyreğinde Türkiye yollarında
Otomotiv

BMW’nin en güçlü modeli M5 CS yılın ikinci çeyreğinde Türkiye yollarında

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW, bugüne kadar ürettiği en güçlü ve performanslı seri üretim modeli olan Yeni BMW M5 CS’i, 635 bg’lik motoru ve olağanüstü sürüş deneyimiyle yılın ikinci çeyreğinden itibaren Türkiye’de yollarla buluşturmaya hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-08 15:51:00 -
BMW’nin en güçlü modeli M5 CS yılın ikinci çeyreğinde Türkiye yollarında

BMW’nin sınırlı sayıda üreteceği Yeni BMW M5 CS, lüks görünümüyle birleşen çarpıcı ve sportif performansıyla standartları yeniden belirliyor. Yeni BMW M5 CS’in 4.4 litrelik TwinPower V8 motoru, 6000 devirde 635 bg güç ve 1800- 5950 devir aralığında 750 Nm tork üreterek modelin BMW M tarihindeki en güçlü model olmasını sağlıyor. Drivelogic sekiz ileri M Steptronic şanzıman ve M xDrive dört tekerlekten çekiş sistemi Yeni BMW M5 CS’in muazzam gücünü yola aktarmasında yardımcı olurken, saf sürüş performansı isteyenler içinse yalnızca arkadan itiş modu sunuyor. Yeni BMW M5 CS, düşük ağırlığı sayesinde 0-100 km/s hızlanmasını yalnızca 3 saniyede tamamlıyor.

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