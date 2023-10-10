  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yahudi yerleşimci bir kadın, evine giren Filistinli savaşçılar ile arasında geçen diyaloğu anlattı. Endişe etme ben Müslümanım

Filistin'de duygulandıran anlar: Yıkılan camide ezan okudu

'İsrail-Hamas çatışması sonrası altın ne olur?' diye soruldu! Bu tahmin sonrası herkes kuyumcuya koşacak

İşte piyasada tutan modeller! İkinci elde en çok bu araçlar arandı

Bu fiyatlardan "ders" çıkarmak lazım! 'Özel'likle veliler kara kara düşünüyor!

Yine metrobüs, yine yoğunluk çilesi: Aylardır bitmeyen 'beyaz yol' çalışması halkı bezdirdi!

SGK ya da BAĞ-KUR ayrımı var mı? Malulen emeklilik için bu şartlara dikkat!

Bunlar kimin çocukları Allah aşkına? Alçaklıkta böyle zirve yaptılar

İsrail basını: Felaketin sorumlusu Başbakan Netanyahu'dur! Filistin’in varlığını inkar etti.

Meral Akşener dahil birçok kişi onun kadar olamadı! Ateist Nişanyan'dan sosyal medyayı sallayan İsrail sözleri
Otomotiv BMW’nin elektrikli araç satışları yüzde 80 arttı
Otomotiv

BMW’nin elektrikli araç satışları yüzde 80 arttı

Yeniakit Publisher
2023-10-10 16:38:00 -
BMW’nin elektrikli araç satışları yüzde 80 arttı

Alman lüks otomobil üreticisi BMW Group, elektrikli araç satışlarını yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine yüzde 80 artırdı.

BMW, üçüncü çeyreğe ilişkin satış rakamlarını açıkladı.

Buna göre, şirketin araç satışları, temmuz-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 artarak 622 bine yükseldi.

Söz konusu dönemde şirketin en büyük pazarı olan Çin'deki araç teslimatlarının yüzde 2 azalarak 210 bine düşmesi dikkati çekti.

Alman üreticinin aynı çeyrekte elektrikli araç satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80 artarak 93 bin 931’e ulaştı.

Şirket, toplam satışlarda geçen yıl yüzde 10'a yaklaşan elektrikli otomobillerin payını bu yıl yüzde 15'e çıkarmayı hedefliyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

BMW'nin yılın ocak-eylül dönemindeki satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artışla 1 milyon 836 bine çıktı.

 

Doğan Trend Otomotiv bayi ağını genişletmeye devam ediyor!
Doğan Trend Otomotiv bayi ağını genişletmeye devam ediyor!

Otomotiv

Doğan Trend Otomotiv bayi ağını genişletmeye devam ediyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23