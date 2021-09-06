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Ekonomi BMW ve MINI marka otomobiller Rent.Ease ile 12 ay kiralanabiliyor
Ekonomi

BMW ve MINI marka otomobiller Rent.Ease ile 12 ay kiralanabiliyor

Sıfır kilometre BMW ve MINI marka otomobilleri kiralamak isteyen bireyler ya da şahıs şirketi sahipleri artık Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları’ndan işlemlerini kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-06 11:35:00 -
BMW ve MINI marka otomobiller Rent.Ease ile 12 ay kiralanabiliyor

Sıfır kilometre BMW ve MINI marka otomobilleri kiralamak isteyen bireyler ya da şahıs şirketi sahipleri artık Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları’ndan işlemlerini kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Borusan Otomotiv Premium’un yeni uygulaması Rent.Ease ile Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları’ndan BMW ve MINI marka otomobillerin 216d Gran Coupé, 320i Sedan, 520i, X1 sDrive 18i ile MINI Cooper 5 Kapı modelleri ve daha fazlası anahtar teslim fiyatlarının yüzde 22’sinden başlayan cazip tekliflerle 12 ay boyunca kiralanabiliyor.

Kiralamanın tüm avantajlarının yanı sıra bakım, kasko, muayene ve kış lastiği değişimi gibi hizmetleri de kapsayan Rent.Ease ile ilgili detaylı bilgilere Borusan Otomotiv Yetkili Satıcılarından ve https://www.premiumkiralama.com/rent-ease adresinden ulaşılabiliyor.

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