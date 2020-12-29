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Otomotiv BMW iX 2021 yılının son çeyreğinde Türkiye’de
Otomotiv

BMW iX 2021 yılının son çeyreğinde Türkiye’de

BMW’nin elektrikli mobilitedeki amiral gemisi BMW iX, en zorlu yol ve soğuk hava koşullarında test edilerek seri üretim öncesindeki son kontrollerini tamamlıyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 09:01:00 -
BMW iX 2021 yılının son çeyreğinde Türkiye’de

#NEXTGen 2020 sanal etkinliğindeki lansmanının ardından otomotiv dünyasında büyük ses getiren BMW iX’in seri üretim öncesi geliştirme sürecinde finale yaklaşılıyor. Kuzey Kutup Dairesi’nin en zorlu hava koşullarında gerçekleştirilen dayanıklılık testlerinden başarıyla geçen elektrikli motorları, dört tekerlekten çekiş sistemi, şarj teknolojisi ve yüksek voltajlı pilleri BMW iX’in 2021’de başlayacak seri üretimine hazır olduğunu ortaya koyuyor. Geçtiğimiz yıl lanse edilen BMW iNEXT konseptinin seri üretim versiyonu olarak sahneye çıkan BMW iX, BMW’nin Almanya’daki Dingolfing fabrikasında üretilecek ve 2021 yılının son çeyreğinde Türkiye’de yollarla buluşacak.

Yeni Land Rover Defender'a Euro Ncap'ten 5 yıldız

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu Land Rover’ın bugüne kadar ürettiği en yetenekli 4x4 modeli olan Yeni Land Rover Defender, Euro NCAP güvenlik testlerindeki en yüksek puan olan beş yıldızı almayı başardı.

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