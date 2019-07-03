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BMW gelecek planlarını ‘NEXTGen’ ile duyurdu

BMW, 2025 yılı için koyduğu hedefleri revize ederek, 2023 yılında 25 elektrikli modeli yollarla buluşturacağını duyurdu.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:29
BMW gelecek planlarını ‘NEXTGen’ ile duyurdu

BMW Group iletişim planının bir parçası olarak hayata geçirdiği #NEXTGen etkinliğiyle, gelecek nesil mobilite ve bu yoldaki gelecek adımlarını katılımcılar ile paylaştı. BMW, 2025 yılı için koyduğu hedefleri revize ederek, 2023 yılında 25 elektrikli modeli yollarla buluşturacağını duyurdu.

BMW AG Yönetim Kurulu Başkanı Harald Krüger, sürdürülebilir mobiliteye doğru giden yolda dönüşüm için vites yükselttiklerini belirtti. Krügen, “Geride bıraktığımız son 2 yılda, yollarla buluşturmaya hazırlandığımız pek çok modelin kararını verdik. 2021 yılı itibariyle, 2019 yılında ulaştığımız elektrikli ve hibrit otomobil satış rakamlarımızı ikiye katlamış olacağız. Planladığımızdan iki yıl daha erken yani 2023 yılı itibariyle 25 elektrikli ve hibrit motora sahip modelimizi yollarla buluşturacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:29
  1. BMW Group
  2. #NEXTGen
  3. BMW
  4. BMW AG Yönetim Kurulu Başkanı Harald Krüger
  5. hibrit otomobil
  6. elektrikli otomobil

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