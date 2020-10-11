BM’nin, Maraş sahili rahatsızlığı

Münübe Yılmaz

Kıbrıs’taki kapalı Maraş sahil şeridinin yıllar sonra açılmasından rahatsızlık duyan BM, Yunanistan ve Türkiye arasındaki gerilimin artacağı gerekçesi ile Türkiye ve Kıbrıs Türk yönetiminden sahili kapatma talebinde bulundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar’ın “Maraş meselesini milli bir dava olarak görüyorum ve herkesi bu milli davaya sahip çıkmaya davet ediyorum." ifadesinde bulunduğu sahil şeridi geçtiğimiz Perşembe günü açıldı. Maraş sahili konusunu kapalı oturumda görüşen BM, toplantı sonrası kapalı Maraş'ın statüsünün BMGK kararlarındaki geçerliliğini koruduğu ve bu kararlara uygun olmayan hiçbir eylemde bulunulmaması gerektiğini duyurdu. Güvenlik Konseyi’nden yapılan açıklamada “6 Ekim'de Ankara'da kapalı Maraş'ın sahil şeridinin açılmasına yönelik açıklamadan derin endişe duyuyor, bu eylemden geri adım atılması ve Ada'da tansiyonu yükseltecek tek taraflı adımlardan kaçınılması çağrısı yapıyor.'' ifadelerine yer verildi. Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades, Maraş sahilinin açılışının uluslararası hukukun ihlali olduğu ifadesinde bulunurken, BMGK ise kararlarına saygı duyulması çağrısında bulunarak, Kıbrıs halkının istekleri doğrultusunda siyasi eşitliğe sahip iki toplumlu, iki bölgeli bir federasyona dayalı, kalıcı, kapsamlı ve adil bir çözüme destek verdiğini ileri sürdü.