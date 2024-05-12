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Dünya BM'nin Filistin kararına Kuzey Kore'den ilk açıklama
Dünya

BM'nin Filistin kararına Kuzey Kore'den ilk açıklama

Yeniakit Publisher
2024-05-12 19:18:00 -
BM'nin Filistin kararına Kuzey Kore'den ilk açıklama

Kuzey Kore, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda alınan Filistin kararını desteklediğini bildirdi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, BM Genel Kurulunun Filistin kararına ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Kuzey Kore, Filistinlilerin meşru haklarının, ABD'nin zorba ve keyfi uygulamalarıyla acımasızca ihlal edildiği bir dönemde bu kararın kabul edilmesinin zamanlama açısından son derece yerinde bir tedbir olduğunu kabul ederek, karara tam destek vermektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kararın, Orta Doğu'ya en kısa sürede barış ve istikrar getirme yönündeki güçlü arzuyu yansıttığı belirtilen açıklamada, buna rağmen ABD'nin uluslararası adaleti hiçe sayarak karara hayır oyu verdiği aktarıldı.

Açıklamada, ABD'nin "iki devleti çözüm yerine tek Yahudi devleti politikasını" takip ettiği vurgulandı.

BM Genel Kurulu, Filistin hakkındaki karar tasarısını kabul etti

BM Genel Kurulunda 10 Mayıs'ta yapılan oylamada, Filistin'in BM üyeliğinin BM Güvenlik Konseyinde tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsündeki Filistin'e bazı ilave haklar tanınmasının istendiği karar tasarısı kabul edilmişti.
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Kararda, "Filistin'in BM Şartı'nın 4. maddesi uyarınca BM'ye üyelik kriterlerini yerine getirdiğine ve bu nedenle BM'ye üye olarak kabul edilmesi gerektiğine" işaret edilmişti.

Filistin, 2011'de de BM'ye tam üyelik başvurusu yapmış ancak BMGK'de gereken desteği alamamıştı. Filistin, 2012 yılında BM'de "daimi gözlemci statüsüne" kavuşmuştu.

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