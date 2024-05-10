BM'nin Filistin kararı İsrail temsilcisini çılgına çevirdi
Filistin'in tam üyeliğini içeren karar tasarısı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda onayladı. İsrail’in BM Temsilcisi Gilad Erdan, karara tepki göstererek BM Anlaşmasını kürsüde parçaladı.
İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Gilad Erdan, BM Genel Kurulu toplantısında, Filistin'in tam üyeliğini içeren karar tasarısının oylanmasına karşı çıktı.
KÜRSÜDE BM ANTLAŞMASINI PARÇALADI
Yanında getirdiği kağıt öğütücü makinesiyle Birleşmiş Milletler Anlaşması'nı parçalayan Erdan, genel kurula “Birleşmiş Milletler Antlaşmasını kendi ellerinizle parçalıyorsunuz. Evet, yaptığınız şey bu.” sözleriyle tepki gösterdi.
Erdan, Güvenlik Konseyi'nin geçen ay misyona 'tam üye statüsü verme' başvurusunu reddetme kararını yeniden gözden geçirmesi çağrısında bulundu.
NE OLMUŞTU?
ÖNE ÇIKAN VİDEO
BM Genel Kurulu, Filistin'in BM üyeliğinin BMGK'de tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsünde olan Filistin'e bazı ilave haklar tanınması talep edilen karar tasarısını kabul etti.