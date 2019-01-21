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BM'nin 'cinsi sapkınlık' projesi halka işliyor! "Cinsiyet eşitliği ifadesinden ne anlıyorsunuz?"

Birleşmiş Milletlerin Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okullarda düzenlemiş olduğu Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Programına (ETCEP) tepkiler henüz dinmemişken, BM'nin algı operasyonuna devam ettiği ortaya çıktı.

21 Ocak 2019 Pazartesi 22:18

 Taha Emre ÖZDEMİR / ANKARA 

Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı üzerinden okullarda 'cinsiyet eşitliği' adı altında 'cinsiyeti bozma' faaliyetleri yürüten Birleşmiş Milletler (BM), bu kez de Türkiye’de yaşayan mülteciler için 'cinsiyet eşitliği' programları yürütmeye başladı.

Cinsi sapkınlığı meşrulaştırıyorlar

BM Kadın Birimi (UN Women) ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 16 Ocak’ta Ankara’da düzenlenen 'Türkiye’de Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Mülteci Destek Programları' adlı konferansta; toplumsal cinsiyet eşitliğini, mülteci destek ve insani yardım çalışmalarının merkezine yerleştirmenin hayati derecede önemli olduğu ifade edildi. Gıda ve barınma gibi mültecilerin en temel insani ihtiyaçlarını karşılamada sivil toplum kuruluşlarının bile gerisinde kalan BM, 'cinsiyet eşitliği' adı altında cinsi sapkınlığı meşrulaştırmanın temellerini atıyor.

Yürüttükleri algı halka işliyor

Birleşmiş Milletler tarafından ülkemizde yürütülen çirkin algı toplum nezdinde de karşılık buluyor. Mikrofon uzattığımız hemen herkes; 'Cinsiyet eşitliği ifadesinden ne anlıyorsunuz?' sorumuza Kadın-Erkek eşitliği diyerek cevap veriyor.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 22:18
  1. Gaziantep
  2. Ankara
  3. BM Kadın Birimi
  4. UN Women
  5. cinsiyet eşitliği
  6. Milli Eğitim Bakanlığı

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