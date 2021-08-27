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BMGK'nın 5 daimi üyesi acil toplanıyor!
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Siyaset BMGK'nın 5 daimi üyesi acil toplanıyor!
Siyaset

BMGK'nın 5 daimi üyesi acil toplanıyor!

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan'daki durumu görüşmek üzere 30 Ağustos Pazartesi BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 5 daimi üyesi ABD, İngiltere, Fransa, Çin ve Rusya'nın temsilcileri ile bir araya gelecek.

Yeniakit Publisher
2021-08-27 07:28:00 -
BMGK'nın 5 daimi üyesi acil toplanıyor!

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Guterres, BMGK'nin veto gücüne sahip beş daimi üyesinin temsilcilerini toplantıya çağırdı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın bulunduğu bölgede bugün meydana gelen terör saldırılarında Afgan sağlık yetkilileri en az 60 kişinin öldüğünü, 140 kişinin de yaralandığını açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı ise terör saldırısında 12 ABD askerinin öldüğünü, 15 askerin ise yaralandığını duyurdu.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıyı "güçlü bir şeklide" kınadıklarını ve olayın "ABD güçleri tarafından güvenliğin sağlandığı alanda" meydana geldiği açıklamasında bulundu.

ABD'li yetkililer ise patlamanın ardında DEAŞ'ın olduğuna inandıklarını söyledi.

AA'nın aktardığı habere göre; 31 Ağustos'a kadar Afganistan'dan çekilmeyi hedefleyen Biden yönetimi ise Kabil'den tahliyelere devam ediyor.

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