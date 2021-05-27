BMGK'den Mali'de gözaltına alınan geçiş hükümeti yetkililerinin serbest bırakma çağrısı
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Mali'de geçiş hükümeti yetkililerinin ordu tarafından gözaltına alınmasını kınadı.
BMGK, seçimlere götürecek 18 aylık sivil geçiş sürecine destek verdiğini, gözaltına alınan yetkililerin koşulsuz bir şekilde bırakılması çağrısında bulundu.
Mali'de 18 Ağustos 2020'de askeri darbe yapılmış, Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita alıkonulmuş ve Geçiş Konseyi bünyesinde yeni hükümet kurulmuştu.
Ülkede 24 Mayıs'ta, kabine değişikliğinin duyurulmasından kısa süre sonra, Geçiş Konseyi Başkanı ve Başbakan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkili gözaltına alınarak Kati askeri kampına götürülmüştü.