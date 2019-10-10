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BMGK'dan Barış Pınarı Harekatı kararı! İki ülke reddetti, karar çıkmadı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Türkiye'nin Barış Harekatı'nı kınama amacıyla bugün acil olarak toplandı. Toplantıda Rusya ve ABD'nin veto kararı sonrası Türkiye'yi kınama kararı çıkmadı.

10 Ekim 2019 Perşembe 22:04
BMGK'dan Barış Pınarı Harekatı kararı! İki ülke reddetti, karar çıkmadı

BM Güvenlik Konseyi, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı kınayamadı. ABD ve Rusya, BM Güvenlik Konseyinin Türkiye aleyhine alacağı kararı veto etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Türkiye'nin Kuzey Suriye'ye düzenlendiği askeri harekata karşı ortak bir karara varamadı ve toplantıdan bir kınama kararı çıkmadı. ABD ve Rusya, Türkiye'nin kınanmasına karşı oy kullandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Türkiye gündemiyle acil olarak toplansa da, ABD ve Rusya'nın muhalefeti nedeniyle Konsey, Türkiye'nin Kuzey Suriye'ye havadan ve karadan yürüttüğü askeri operasyonu kınama kararı alamadı.

Fransa, Almanya, İngiltere, Polonya ve Belçika'nin talebi üzerine BM Güvenlik Konseyi bugün kapalı oturumda Türkiye'nin "Barış Pınarı Harekatı"nı görüştü. Görüşmenin ardından basına ayrı ayrı açıklama yapan ABD ve AB ülkelerinin büyükelçileri, Türkiye'den askeri operasyona son verilmesini talep ettiklerini bildirdi.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 22:04
  1. BMGK
  2. BMGK Türkiye kararı
  3. ABD BMGK
  4. RUSYA BMGK

YORUM YAZ

  • PolatPolat3 dk önce
    Erdoğan'ın başarısı bu. Helal olsun. Alman, Fransız gavurunu da rezil, kepaze etti.
  • Emine Altin Emine Altin 20 dk önce
    Operasyona son vericez temizledikten sonra
  • kazım çobanderelikazım çobandereli25 dk önce
    teşekkürler sn. Putin. teşekkürler sn. Trump.(papaz brunsonu bırakmasaydık işler çok kötüye gidecekti).
  • KahramanKahraman26 dk önce
    Bu güvensizlik üyeleri SURİYEYİ işgal eden ABD-RUSYA-ALMANYA-İRAN-FRANSA-BELÇİKA-İTALYA-YUNANİSTAN v.b. binlerce Km.uzaktan gelen ülkeleri neden görmezler de Sınır komşusu Türkiye terörle mücadele etmek için SURİYE ye girince cıyak cıyak bağırırlar.Suriye yi mi seviyorlar,yoksa "ne güzel,her gün birkaç MÜSLÜMAN ÖLÜYOR DİYEMİ Terörün devamını istiyorlar.
  • SerhatSerhat30 dk önce
    Fransa ve ingiltere rezil oldu
  • Dün yediğin hurmalar... Dün yediğin hurmalar... 31 dk önce
    Dünyanın neden 5 ten büyük olması gerektiğini anlamışlardır beyinsizler. Günümü şenlendiren olay.
  • Komik olayKomik olay32 dk önce
    Ahahahah dış mihraklar ahahhajaha
  • fetösavarfetösavar34 dk önce
    abd ne ayak. haberde abd.nin olaya son verin demiş. ama kınanmasını da önlemiş. hay allah. bi kınasaydınız ya.. valla olmadı.... hoşt..
  • DEMİRDEMİR40 dk önce
    süper karar
  • misafirmisafir42 dk önce
    Rusyanın vetosu yeteceği için,abd de vetoya mecbur kaldı.

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