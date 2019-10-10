BMGK'dan Barış Pınarı Harekatı kararı! İki ülke reddetti, karar çıkmadı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Türkiye'nin Barış Harekatı'nı kınama amacıyla bugün acil olarak toplandı. Toplantıda Rusya ve ABD'nin veto kararı sonrası Türkiye'yi kınama kararı çıkmadı.

BM Güvenlik Konseyi, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı kınayamadı. ABD ve Rusya, BM Güvenlik Konseyinin Türkiye aleyhine alacağı kararı veto etti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Türkiye'nin Kuzey Suriye'ye düzenlendiği askeri harekata karşı ortak bir karara varamadı ve toplantıdan bir kınama kararı çıkmadı. ABD ve Rusya, Türkiye'nin kınanmasına karşı oy kullandı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Türkiye gündemiyle acil olarak toplansa da, ABD ve Rusya'nın muhalefeti nedeniyle Konsey, Türkiye'nin Kuzey Suriye'ye havadan ve karadan yürüttüğü askeri operasyonu kınama kararı alamadı. Fransa, Almanya, İngiltere, Polonya ve Belçika'nin talebi üzerine BM Güvenlik Konseyi bugün kapalı oturumda Türkiye'nin "Barış Pınarı Harekatı"nı görüştü. Görüşmenin ardından basına ayrı ayrı açıklama yapan ABD ve AB ülkelerinin büyükelçileri, Türkiye'den askeri operasyona son verilmesini talep ettiklerini bildirdi.

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