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Dünya BM'den yasaklı fosfor bombası kullanan İsrail'e ilişkin iki yüzlü açıklama!
Dünya

BM'den yasaklı fosfor bombası kullanan İsrail'e ilişkin iki yüzlü açıklama!

Yeniakit Publisher
2023-10-17 17:26:00 -
BM'den yasaklı fosfor bombası kullanan İsrail'e ilişkin iki yüzlü açıklama!

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, İsrail'in Gazze'de beyaz fosfor kullanması karşısında BM'nin henüz bu konuda soruşturma başlatmadığını ve konuya ilişkin verecekleri "net bir cevabın olmadığını" belirtti.

Shamdasani, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin, "İsrail'in beyaz fosfor kullandığını daha önce de sizlere sormuştum. Human Rights Watch'ın bununla ilgili bir rapor yayımladığını belirtmiştim. Siz de 'bunu araştırmamız için zamana ihtiyacımız' var demiştiniz. Hafta sonu Uluslararası Af Örgütü bunu belgeledi. BM bu konuda bir araştırma başlattı mı?" sorusu üzerine Shamdasani şunları söyledi:

"Bu oldukça karmaşık bir konu. Bir kez daha bu soruya net bir şekilde yanıt verebilecek bilgiye sahip değiliz. Bizim meslektaşlarımız ve diğer insan hakları savunucuları, Gazze'deki elektrik kesintileri ve internet bağlantısı sorunları nedeniyle doğrulanan bilgileri belgelemede, bu bilgilerin toplanması derlenmesi ve gönderilmesinde büyük zorluklar yaşıyor. Bu yüzden bilgileri her zamanki metodolojimize uygun olarak doğrulamakta çok fazla sorun yaşıyoruz."

İsrail'in Gazze'de kullandığı fosfor bombasına iki yüzlü açıklama

AA muhabirinin devamında sorduğu, "İsrail'in beyaz fosfor kullandığına dair uluslararası medyada da görseller gördük. Bunun dışında 2 farklı kurum konuyu belgeledi. Sizce de BM bu konuda biraz geç kalmadı mı?" sorusunu da cevaplayan Shamdasani, "Bu konudaki hayal kırıklığınızı tamamen anlıyoruz ve biz de bunu paylaşıyoruz. Özellikle savaş devam ederken, ortalıkta çok fazla bilgi dolaşırken, BM olarak kendimizi hangi konuda kesin olarak beyan ettiğimiz hususunda çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bu konuda şu anda açıklama yapabilecek bilgiye sahip değiliz. Ancak bunun takip edeceğimiz ciddi bir konu olduğu ortada." ifadesini kullandı.
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İsrail'in fosfor bombası kullanmasına tepki

İsrail'in Gazze ve Lübnan'da beyaz fosfor kullandığının belirlenmesi uluslararası toplumdan tepkiler aldı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail'in, Gazze ve Lübnan'daki askeri operasyonlarında beyaz fosfor kullandığını belirtmişti.

HRW'den yapılan açıklamada, "İsrail, Gazze ve Lübnan'daki askeri operasyonlarında beyaz fosfor kullanarak sivilleri ciddi ve uzun süreli yaralanma riskiyle karşı karşıya bıraktı." ifadesine yer verilmişti.

Beyaz fosforun dayanılmaz yanıklara ve yangınlara yol açtığına işaret edilen açıklamada, nüfusu yoğun bölgelerde beyaz fosfor kullanımının hukuka aykırı olduğu vurgulanmıştı.

Uluslararası Af Örgütü de Gazze'yi vuran İsrail askeri birliklerinin beyaz fosforlu top mermileriyle donatıldığını doğrulayarak, "Beyaz fosfor, korkunç acılara ve hayat değiştiren yaralanmalara neden olur ve su ile söndürülemez. İşte bu yüzden beyaz fosfor, sivil alanlarda asla kullanılmamalıdır." uyarısında bulunmuştu.

Uluslararası Af Örgütü'nün, İsrail ordusunun Gazze'nin yoğun nüfuslu sivil bölgelerinde beyaz fosforlu top mermileri kullandığını belgelediği kanıtlar arasında, AA foto muhabirinin çektiği fotoğraflar da yer aldı.

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