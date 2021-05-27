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Dünya BM'den uluslararası topluma çağrı
Dünya

BM'den uluslararası topluma çağrı

BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, Filistinlilere yardım ve Gazze'nin yeniden inşası için uluslararası topluma "tam ve güçlü" destek verme çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 22:22:00 -
BM'den uluslararası topluma çağrı

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, Filistinlilere yardım ve Gazze'nin yeniden inşası için uluslararası topluma "tam ve güçlü" destek verme çağrısı yaptı.

Wennesland, BM Güvenlik Konseyi'ne brifinginde, terörist İsrail'in Gazze'ye saldırılarının insani boyutunun yıkıcı sonuçlar doğurduğuna dikkati çekti.

Gazze'de her savaşın sonunda en büyük bedeli sivillerin ödediğini, sonrasında yaşanan kayıp ve travmaların ise savaşın da ötesine geçtiğini söyleyen Wennesland, yaşananların tekrarlanmaması için sürdürülebilir bir çözüme ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Uluslararası toplumun tarafları uçurumun eşiğinden döndürmede önemli bir rolü olduğunu belirten Wennesland, Filistinlilerin desteklenmesi ve Gazze'nin yeniden inşası için "tam ve güçlü" bir desteğe ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

BM ayrıca, Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'te terörist İsrail'in saldırılarından etkilenen Filistinlilerin gıda ve ilaç gibi acil insani ihtiyaçlarının karşılanması 3 ay boyunca 95 milyon dolar fon çağrısı yapmıştı.

İşgalci İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi de yaralanmıştı.

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