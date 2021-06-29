  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
ABD'de son korona bilançosu açıklandı
İstanbul Havalimanı'ndan gururlandıran başarı
Gazzeli kadınlar sergi açarak yeteneklerini gösterdi
MSB duyurdu! Eylem hazırlığındaki teröristler öldürüldü
Dünya BM’den tüm dünyaya uyarı! Son 6 yılın en kötü seviyesinde
Dünya

BM’den tüm dünyaya uyarı! Son 6 yılın en kötü seviyesinde

Birleşmiş Milletler (BM), Somali'ye insani yardım son 6 yılın en kötü seviyesinde olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-29 16:23:00 -
BM’den tüm dünyaya uyarı! Son 6 yılın en kötü seviyesinde

Birleşmiş Milletler (BM), Somali'ye insani yardımın son 6 yılın en kötü seviyesinde olduğu uyarısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Özel Temsilci Yardımcısı Adam Abdelmoula, yaptığı yazılı açıklamada, yardım kuruluşlarının göç etmek zorunda kalan çocuk ve kadınların temel ihtiyaç maddelerini zorlukla karşılayabildiğine dikkati çekti.

Abdelmoula, "2021'de insani ihtiyaçlar önemli şekilde arttı ancak bu ihtiyaçlara cevap verecek fon, son 6 yılın en kötü seviyesinde." ifadesini kullandı.

BM'ye göre, Somali'de 16 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyarken, 2,9 milyon kişi de evini terk etmek zorunda kaldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay