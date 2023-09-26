  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya BM'den Taliban çağrısı
Dünya

BM'den Taliban çağrısı

Yeniakit Publisher
2023-09-26 20:32:00 -
BM'den Taliban çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan'daki Taliban yönetimiyle diyaloğun sürmesi gerektiğini belirterek, "Diyalog, tanımak anlamına gelmiyor." açıklamasında bulundu.

BM Afganistan Özel Temsilcisi Roza Otunbayeva, BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen Afganistan oturumunda konuştu.

Tarıma dayalı bir toplum olan Afganistan'ın iklim değişimi nedeniyle meydana gelen kuraklıktan çok ciddi şekilde etkilendiğini aktaran Otunbayeva, üye ülkelere Afganistan yardım planını desteklemeleri çağrısında bulundu.

Otunbayeva, yetersiz fonlama nedeniyle birçok insani yardım programının sonlandırıldığını belirtti, özellikle kış ayları yaklaşırken acilen yardımların artırılması gerektiğini vurguladı.

İhlallere rağmen Taliban yönetimiyle diyaloğun yürütülmesine ilişkin eleştirilerin bulunduğuna işaret eden Otunbayeva, "Biz Taliban yönetimiyle diyaloğu sürdürmek için angajmana devam edilmesi gerektiğini savunuyoruz. Diyalog, tanıma anlamına gelmiyor. Söz konusu politikaları kabul ettiğimiz anlamına gelmiyor. Aksine, diyalogla bu politikaları değiştirmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Otunbayeva, taraflar arasındaki güven eksikliğinin sorun teşkil etmeye devam ettiğini ancak diyalog kapılarının halen açık olduğunu ifade ederek, "Sorunlara rağmen hala bir fırsat var. Diyalog kapılarının kapanmaması ve diyaloğun değişime yol açması için çaba sarf etmeye devam etmeliyiz." dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Taliban'dan Pakistan'a uyarı!
Taliban'dan Pakistan'a uyarı!

Dünya

Taliban'dan Pakistan'a uyarı!

Taliban'dan "uyuşturucu" kararı
Taliban'dan "uyuşturucu" kararı

Gündem

Taliban'dan "uyuşturucu" kararı

Taliban’dan flaş karar! Türkiye detayı dikkat çekti! Hiç kimse bunu beklemiyordu
Taliban’dan flaş karar! Türkiye detayı dikkat çekti! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Dünya

Taliban’dan flaş karar! Türkiye detayı dikkat çekti! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Taliban kararını dünyaya ilan etti: Türkiye'nin planını masaya getirdik
Taliban kararını dünyaya ilan etti: Türkiye'nin planını masaya getirdik

Dünya

Taliban kararını dünyaya ilan etti: Türkiye'nin planını masaya getirdik

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23