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Aktüel BM'den "Suudi Arabistan'daki kadın aktivistler derhal salıverilsin" çağrısı
Aktüel

BM'den "Suudi Arabistan'daki kadın aktivistler derhal salıverilsin" çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-11-05 18:51:30 -
BM'den "Suudi Arabistan'daki kadın aktivistler derhal salıverilsin" çağrısı

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Miletler (BM) Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi (CEDAW), Suudi aktivist Loujain El Hathloul başta olmak üzerek ülkede tutuklu tüm kadın insan hakları savunucularının derhal serbest bırakılması için Suudi Arabistan'a çağrıda bulundu.

CEDAW'dan yapılan yazılı açıklamada, "Uzun süreli tutukluluğunu protesto etmek için 26 Ekim'den bu yana açlık grevinde olan Suudi kadın hakları aktivisti El Hathloul'un kötüleşen sağlığı son derece endişe verici." ifadesi kullanıldı.

BM Komitesi, El Hathloul ve tutuklu bulunan diğer tüm kadın insan hakları savunucularının derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

El Hathloul'un kadınların araba kullanmasına izin veren kampanyalar da dahil olmak üzere ülkesinde kadın haklarının teşvik edilmesinde öncülük ettiği aktarılan açıklamada, El Hathloul'un Suudi Arabistan'da kadın haklarının durumuna ilişkin gözlemlerini paylaşmak için Şubat 2018'de Komite ile bir araya geldiği aktarıldı.

Açıklamada, El Hathloul'un CEDAW ile görüşmesinden üç ay sonra tutuklandığı ve o zamandan beri Komite ile olan ilişkisi nedeniyle ulusal güvenlik gerekçesiyle tutukluluğunun sürdüğü belirtildi.

Suudi Arabistan'ın, bu yıl şubat ayında Komite'ye El Hathloul’un duruşmasının mart ayında yapılacağına dair güvence verdiği ancak duruşmanın birkaç kez ertelendiği ifade edilen açıklamada, Komite'nin El Hathloul'un "yaşam, sağlık, özgürlük ve kişi güvenliği haklarını koruması için" sürekli Suudi yetkililere çağrıda bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, insan hakları savunucularının BM ile iletişim kurma hakkına sahip olduğu ve bunun için herhangi bir "korku veya intikam korkusu" yaşamamaları gerektiği vurgulandı.

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