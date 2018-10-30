BM'den Suudi Arabistan'a 'Kaşıkçı' çağrısı: Cesedinin nerede olduğunu açıklayın!

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili bir açıklama yaptı.

Bachellet, Kaşıkçı'nın ölümünü araştırmak üzere uluslararası uzmanlardan oluşan bir ekip kurulması gerektiğini vurguladı ve Kaşıkçı'nın naaşının yerini açıklamaları çağrısında bulundu.