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BM'den Suudi Arabistan'a Cemal Kaşıkçı çağrısı!

Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini 'şok edici derecede pişkin bir suç' olarak nitelendiren Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet, Suudi Arabistan'a çağrı yaptı.

30 Ekim 2018 Salı 18:46
BM'den Suudi Arabistan'a Cemal Kaşıkçı çağrısı!

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili bir açıklama yaptı.

Bachellet, Kaşıkçı'nın ölümünü araştırmak üzere uluslararası uzmanlardan oluşan bir ekip kurulması gerektiğini söyledi.

"Cesedin yerini açıklayın"

Bachellet tarafından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın cesedin yerini açıklaması gerektiğine dikkat çekildi.

Kaşıkçı cinayetinin 'şok edici derecede pişkin bir suç' olarak nitelendirildiği açıklamada, olay yeri inceleme ve otopsinin soruşturmanın kritik bölümleri olacağı vurgulandı.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 18:46
  1. Birleşmiş Milletler
  2. Cemal Kaşıkçı
  3. Suudi Arabistan
  4. Michelle Bachelet
  5. Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu

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