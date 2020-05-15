  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hamsi'nin atası keşfedildi!

Yunusemre ilçesinde bir apartman karantinaya alındı

Lastiği patlayan otomobil akaryakıt istasyonuna daldı

Brezilya medyası Fenerbahçe'nin yeni stoperini duyurdu! İşte o isim

Bab'da bombalı saldırı: 5 sivil yaralı
için kalan
Aktüel

BM'den Senegal'de sokakta dilenen çocuklar için Kovid-19 yardım kiti

Yeniakit Publisher
2020-05-15 04:06:48 -
BM'den Senegal'de sokakta dilenen çocuklar için Kovid-19 yardım kiti

DAKAR (AA) - Senegal'deki Birleşmiş Milletler (BM) Batı Afrika İnsan Hakları Bölge Ofisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen sokakta dilenen çocuklar için yardımda bulundu.

Ofisten yapılan açıklamada, başkent Dakar'da sokak çocuklarını barındırma ve koruma merkezlerine Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında yatak, çarşaf takımı, battaniye, cibinlik, havlu, kıyafet ve temizlik malzemelerini içeren 1200 yardım kiti gönderildiği belirtildi.

Yardım faaliyetine Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ve birçok kuruluşun da katkı sağladığı kaydedilen açıklamada, Senegal yönetiminin sokakta dilenen çocukları ailelerine döndürme çabalarını artırmasının umulduğu ifade edildi.

Senegal yönetimi, şu ana kadar sokaklarda dilenen 2 bin 15 çocuğu ailelerine geri döndürmeyi başardı.

BM verilerine göre, sadece başkent Dakar'da 30 binden fazla dilenen çocuk bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı