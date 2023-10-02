BM'den Nükleer AUKUS denizaltısı için sözleşme: Onu istiyorlar! BAE ortak oluyor

Birleşik Krallık, SSN-AUKUS Yeni Nesil Taarruz Denizaltısı Projesi için 4.8 milyar dolar tutarında sözleşme imzalandı. SSN-AUKUS; ABD, Birleşik Krallık ve Avustralya tarafından ortaklaşa geliştiriliyor.

BAE Systems’a, SSN-AUKUS olarak bilinen yeni nesil nükleer enerjili taarruz denizaltısı programının bir sonraki aşaması için 4.8 milyar dolar finansman sağlandı. Finansman kararı, Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı ile BAE Systems arasında imzalanan anlaşma sonrası yürürlüğe girdi.

SSN-AUKUS, Birleşik Krallık Kraliyet Donanmasının bugüne kadar kullandığı en büyük, en güçlü ve en gelişmiş taarruz denizaltısı olacak ve BAE Systems’in Barrow-in-Furness, Cumbria’daki tesisinde inşa ettiği Astute sınıfı denizaltıların yerini alacak. Finansman kararı, Mart ayında Avustralya, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri liderleri tarafından yapılan AUKUS duyurusunun ardından geldi.

Avustralya ve Birleşik Krallık, Birleşik Krallık tarafından tasarlanan ve ABD’nin en ileri denizaltı teknolojileri de dahil olmak üzere her üç ülkenin teknolojisini içeren SSN-AUKUS denizaltılarını kullanıma alacak.

Ön tasarım çalışmalarına 2021 yılında başlanan 4.8 milyar dolarlık fon, 2028 yılına kadar olan geliştirme çalışmalarını kapsayacak ve BAE Systems’in programın ayrıntılı tasarım aşamasına geçmesini ve uzun vadeli kalemleri tedarik etmeye başlamasını sağlayacak. İlk SSN-AUKUS denizaltısının, 2030’ların sonunda teslim edilmesi hedefliyor. Bu amaçla ilk denizaltının prototip üretim faaliyetlerinin, 10 yıl içerisinde başlaması bekleniyor.

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Ayrıca imzalanan sözleşme, BAE Systems’in Barrow-in-Furness’teki tesisinde önemli altyapı yatırımlarını, tedarik zincirine yatırımı ve 5.000’den fazla kişinin işe alımını da finanse edecek.

BAE Systems, şu ana kadar 7 Astute sınıfı denizaltıdan 5’inci Birleşik Krallık Kraliyet Donanması’na teslim etmiş olup, kalan iki tekne de yapım aşamasındadır. Şirket ayrıca Birleşik Krallık’ın yeni nesil nükleer denizaltıları olan Dreadnought’u tasarlamakta ve inşa etmekte olup, 4 yeni denizaltıdan 3’ü üzerinde çalışmalar devam etmektedir.

BAE Systems’in denizaltı iş payı, özellikle ülkenin kuzey batısında olmak üzere Birleşik Krallık ekonomisinde hayati bir rol oynamaktadır. Bu yılın sonuna kadar işgücü, 12.500’e ulaşacak. Şirket gelecek yıl, 2.700 kişiyi daha işe almayı planlıyor.