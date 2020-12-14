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Aktüel BM'den Nijerya'da kaçırılan yüzlerce öğrencinin "derhal ve koşulsuz serbest bırakılma" çağrısı
Aktüel

BM'den Nijerya'da kaçırılan yüzlerce öğrencinin "derhal ve koşulsuz serbest bırakılma" çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-12-14 18:13:00 -
BM'den Nijerya'da kaçırılan yüzlerce öğrencinin "derhal ve koşulsuz serbest bırakılma" çağrısı

ABUJA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Nijerya'nın Katsina eyaletinde kaçırılan öğrencilerin "derhal ve koşulsuz serbest bırakılması" çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı yazılı açıklamada, Katsina eyaletine bağlı Kankara bölgesindeki erkek yatılı okulundan öğrencilerin silahlı gruplarca kaçırılmasını kınadı.

Okullara ve diğer eğitim merkezlerine yönelik saldırıların ciddi insan hakkı ihlali olduğunun altını çizen Dujarric, kaçırılan öğrencilerin "derhal ve koşulsuz serbest bırakılması" çağrısında bulundu.

- 600'den fazla öğrenci kaçırılmıştı

Silahlı çete üyeleri, 11 Aralık gecesi Kankara bölgesinde bir yatılı okula saldırı düzenleyerek 600'den fazla öğrenciyi kaçırmıştı.

Nijerya Savunma Bakanı Bashir Salihi Magashi, olay bölgesini ziyaret ederek, öğrencilerin çok yakında kurtarılacağına dair söz vermişti.

Öte yandan bölge halkı, kaçırılan öğrencilerin serbest bırakılması için protesto gösterilerine devam ediyor.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, yaptığı açıklamada, silahlı grubun masum çocuklara düzenlediği korkakça saldırıyı kınayarak, güvenlik güçlerinin silahlı grubu ormanda tespit ettiğini ve operasyon başlatıldığını belirtmişti.

Katsina Eyaleti Polis Sözcüsü Gambo İsah da operasyon sırasında bir güvenlik görevlisinin yaralandığını, bölgeye arama kurtarma için ek güvenlik güçlerinin sevk edileceğini söylemişti.

Katsina Valisi Aminu Masari de saldırının ardından "eyaletteki tüm yatılı okulların kapatılması" talimatı vermişti.

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