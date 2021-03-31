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Dünya BM'den Myanmar'da 'iç savaş' uyarısı!
Dünya

BM'den Myanmar'da 'iç savaş' uyarısı!

Myanmar'da darbenin ardından 520'den fazla kişinin öldüğünü belirten Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar Özel Temsilcisi Christine Schraner Burgener, ülkede iç savaş çıkabileceği uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 23:02:00 - 2021-03-31 23:50:15
BM'den Myanmar'da 'iç savaş' uyarısı!

Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar Özel Temsilcisi Christine Schraner Burgener, Myanmar'da darbenin ardından 520'den fazla kişinin öldüğünü belirterek, "Ordunun müdahalesi çok acımasız ve bu durum iç savaş olasılığını artırıyor." ifadesini kullandı.

Burgener, BM Güvenlik Konseyi'ne darbe sonrası ülkede yaşanan gelişmeler konusunda kapalı oturumda bilgi verdi.

520'den fazla kişi hayatını kaybetti

AA muhabirinin ulaştığı Burgener'in konuşma metnine göre, Myanmar'da darbenin ardından şimdiye kadar 520'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Burgener, "Gözümüzün önünde Myanmar'da sivil nüfusa yaygın ve sistematik saldırılar gerçekleşiyor. Ordunun müdahalesi çok acımasız ve bu durum iç savaş olasılığını artırıyor." ifadelerini kullandı.

BM'den felaketi önleme çağrısı

Ülkedeki durumun hızla kontrolden çıktığını ve olası bir iç savaşın etnik azınlıkların ve Arakanlı Müslümanların durumunu da tehlikeye atacağını aktaran Burgener, BM Güvenlik Konseyi'ne elindeki tüm araçları kullanma ve Myanmar'da çok boyutlu bir felaketi önleme çağrısı yaptı.

 

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