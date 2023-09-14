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Dünya BM'den Libya için acil yardım çağrısı
Dünya

BM'den Libya için acil yardım çağrısı

Yeniakit Publisher
2023-09-14 19:14:00 -
BM'den Libya için acil yardım çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), binlerce kişinin sel felaketinden etkilendiği Libya için 71,4 milyon dolarlık acil yardım çağrısında bulundu.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Libya'daki selin boyutunun "korkunç" olduğunu belirten Griffiths, ilk etapta 250 bin kişiye acil bir şekilde destek olmak için yardımın gerekli olduğunu ifade etti.

Griffiths, hayat kurtarıcı ihtiyaçların ulaştırılmasının büyük önem taşıdığına işaret ederek, bu şekilde bir sağlık krizinin engellenebileceğini belirtti.

"71,4 milyon dolarlık acil yardım çağrısı başlatıyoruz." ifadelerini kullanan Griffiths, BM'nin Merkezi Acil Durum Fonu'ndan (CERF) 10 milyon dolar ayırdıklarını da anımsattı.

Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" fırtınası ve yağış, 10 Eylül'de Libya'nın doğusundaki Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sele yol açmıştı.
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Libya Ulusal Birlik Hükümeti, sel felaketinde 6 bin kişinin öldüğünü, binlerce kişinin kayıp olduğunu açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler (BM), binlerce kişinin sel felaketinden etkilendiği Libya için 71,4 milyon dolarlık acil yardım çağrısında bulundu.

 

Kaynak: AA

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