BM'den Libya açıklaması

Guterres, BM ve Almanya himayesinde düzenlenen, Türkiye'nin de dahil olduğu uluslararası aktörlerin katıldığı Libya konulu İkinci Berlin Konferansı’na video yoluyla seslendi.

Birinci Berlin Konferansı'nın yapıldığı Ocak 2020’den bu yana Libya konusunda birçok gelişme kaydettiklerini belirten Guterres, “Siyasi Yol Haritası'nın tam olarak uygulanması yoluyla bu ilerlemeyi geliştirmek için bugün buradayız.” dedi.

Genel Sekreter, Libya ateşkesine tam uyulmasının ülkede barışın tesisi için çok önemli ve BM’nin Libya Ateşkes İzleme Mekanizması'nı desteklemeye kararlı olduğunu vurgulayarak BM ateşkes gözlemcilerinden oluşan ilk grubun yakında Trablus'a konuşlandırılacağı bilgisini paylaştı.

"Libya'nın geleceği Libyalıların elindedir"

Sıradan Libyalılar için güvenliğin iyileştirilmesinin, siyasi yolda daha fazla ilerlemeye büyük katkı sağlayacağını belirten Guterres, "Tüm yabancı güçlerin ve paralı askerlerin Libya'dan çekilmesi de dahil tüm dış müdahalelere son vermeliyiz." şeklinde konuştu.

Guterres, 24 Aralık’ta yapılacak ulusal seçimlere tüm Libyalıların birlik içinde aday ve seçmen olarak özgürce katılabilmesi gerektiğini söyleyerek ülkede istikrarı sağlamak için askeri ve siyasi çabaların başa baş gitmesinin önemine dikkati çekti.

Libya’da keyfi tutuklamalar gibi insan hakları ihlallerine son verilmesi gerektiğine de işaret eden Guterres, "Barışı pekiştirmek ve müreffeh bir ulus inşa etmek, herkes için insan haklarına saygı üzerine kurulmalıdır." dedi.

Guterres, şunları kaydetti:

"BM, Libya liderliğindeki ve Libya'nın sahip olduğu ateşkes anlaşmasını, ulusal uzlaşma ve geçiş dönemi ile 24 Aralık'ta seçimlerin yapılması süreçlerini destekleme konusunda kararlıdır. Libya makamlarını ve kurumlarını sorumluluklarını üstlenmeye, istikrar ve birlik yolunda birlikte ilerlemeye davet ediyorum. Libya'nın geleceği Libyalıların elindedir."