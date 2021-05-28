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Dünya BM'den kritik Belarus hamlesi
Dünya

BM'den kritik Belarus hamlesi

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı havacılık örgütü Belarus hakkında soruşturma açılacağını ilan etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 01:32:00 -
BM'den kritik Belarus hamlesi

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, Litvanya'ya giden yolcu uçağının inişe zorlanması olayıyla ilgili Belarus hakkında soruşturma açılacağını duyurdu.

Ryanair havayolu şirketine ait yolcu uçağı Pazar günü, Yunanistan'ın başkenti Atina'dan Litvanya'nın başkenti Vilnius'a gidiyordu.

Belarus Litvanya'ya giden uçağın yolunu, hava sahası üzerindeyken bir savaş uçağıyla kesti. "Bomba tehdidi" iddiasıyla Minsk'e inmeye zorladı.

Uçakta bulunan muhalif gazeteci, Nexta grubunun eski editörü 26 yaşındaki Roman Protasevich gözaltına alındı.

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