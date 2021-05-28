BM'den kritik Belarus hamlesi
Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı havacılık örgütü Belarus hakkında soruşturma açılacağını ilan etti.
Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, Litvanya'ya giden yolcu uçağının inişe zorlanması olayıyla ilgili Belarus hakkında soruşturma açılacağını duyurdu.
Ryanair havayolu şirketine ait yolcu uçağı Pazar günü, Yunanistan'ın başkenti Atina'dan Litvanya'nın başkenti Vilnius'a gidiyordu.
Belarus Litvanya'ya giden uçağın yolunu, hava sahası üzerindeyken bir savaş uçağıyla kesti. "Bomba tehdidi" iddiasıyla Minsk'e inmeye zorladı.
Uçakta bulunan muhalif gazeteci, Nexta grubunun eski editörü 26 yaşındaki Roman Protasevich gözaltına alındı.