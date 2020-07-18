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BM'den Kovid-19 sonrası Batı ve Orta Afrika'da gıda krizi uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-07-18 03:40:48 -
BM'den Kovid-19 sonrası Batı ve Orta Afrika'da gıda krizi uyarısı

ABUJA (AA) - Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve çatışmalar nedeniyle Batı ve Orta Afrika'da 15,4 milyon çocuğun gıda sorunu yaşayabileceği uyarısı yaptı.

UNICEF Batı ve Orta Afrika Bölge Direktörü Marie-Pierre Poirier, yazılı açıklamasında, gıda krizinden en fazla 5 yaş altı çocukların etkilenebileceğini belirtti.

Poirier, "Kovid-19 ve gıda güvenliği nedenlerinden dolayı yetersiz beslenme oranı, bölgedeki 19 ülkede Ocak 2020 tahminlerine göre yüzde 20 artış gösterdi." ifadesini kullandı.

Açıklamada, en fazla etkilenen ülkeler arasında Burkina Faso, Çad, Moritanya, Nijer, Mali ve Senegal sıralandı.

Ayrıca Kovid-19 salgını öncesi bu 6 ülkede 4,5 milyon insanın gıda sorunu yaşayacağı tahmin edilirken salgın sonrası bu rakamın 5,4 milyona yükseldiği kaydedildi.

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