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Dünya BM'den kıvırmalı İsrail açıklaması
Dünya

BM'den kıvırmalı İsrail açıklaması

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, terör devleti İsrail'in Gazze'de Müslümanları hedef alan kalleş saldırılarıyla ilgili yaptığı açıklamada kıvırdı. Bachelet İsrail'in saldırılarının savaş suçu teşkil edebileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 12:31:00 -
BM'den kıvırmalı İsrail açıklaması

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, terör devleti İsrail'in Gazze'de Müslümanları hedef alan kalleş saldırılarıyla ilgili yaptığı açıklamada kıvırdı.

Bachelet İsrail'in saldırılarının savaş suçu teşkil edebileceğini söyledi.

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Yorumlar

gercekler

6 milyonluk israil koca dünyaya kafa tutuyor yahudi soyundan gelme ukraynalı ailesi amerikan dişileri bakanı blinken filistinlilere yardımmı edecek ::))
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