BM'den kıvırmalı İsrail açıklaması
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, terör devleti İsrail'in Gazze'de Müslümanları hedef alan kalleş saldırılarıyla ilgili yaptığı açıklamada kıvırdı. Bachelet İsrail'in saldırılarının savaş suçu teşkil edebileceğini söyledi.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, terör devleti İsrail'in Gazze'de Müslümanları hedef alan kalleş saldırılarıyla ilgili yaptığı açıklamada kıvırdı.
Bachelet İsrail'in saldırılarının savaş suçu teşkil edebileceğini söyledi.