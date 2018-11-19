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BM'den 'Kaşıkçı cinayeti' açıklaması: Uluslararası soruşturma...

BM: "Çavuşoğlu ve Guterres, Kaşıkçı cinayetini görüştü. Uluslararası soruşturma konusuna ilişkin resmi talep almadık."

19 Kasım 2018 Pazartesi 20:46
BM'den 'Kaşıkçı cinayeti' açıklaması: Uluslararası soruşturma...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini görüştü.

BM Genel Merkezi'nde düzenlenen Medeniyetler İttifakı 8'inci Küresel Forumu'na katılan Çavuşoğlu, Guterres ile bir araya geldi.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde görüşmeye ilişkin, ''Çavuşoğlu ve Guterres, Yemen, Suriye, Kıbrıs ve Cemal Kaşıkçı cinayetini görüştü. Uluslararası soruşturma konusuna ilişkin resmi bir talep almadık.'' değerlendirmesinde bulundu.

Dujarric, uluslararası soruşturma için Genel Sekreterin yetkiye ihtiyaç duyduğunu sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 20:46
  1. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  2. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres
  3. Cemal Kaşıkçı
  4. Mevlüt Çavuşoğlu
  5. Medeniyetler İttifakı 8'inci Küresel Forumu
  6. Stephane Dujarric

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