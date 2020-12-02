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Aktüel BM’den İsrail'e Filistinli çocukları vurmasıyla ilgili şeffaf soruşturma çağrısı
Aktüel

BM’den İsrail'e Filistinli çocukları vurmasıyla ilgili şeffaf soruşturma çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-12-02 16:08:52 -
BM’den İsrail'e Filistinli çocukları vurmasıyla ilgili şeffaf soruşturma çağrısı

KUDÜS (AA) – Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), İsrail'e işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerinin 4 Filistinli çocuğu gerçek veya plastik mermiyle yaraladığı saldırılara ilişkin şeffaf soruşturma çağrısı yaptı.

OHCHR'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin son 2 hafta için Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde 4 Filistinli çocuğu gerçek veya plastik mermiyle vurarak ciddi şekilde yaraladığı belirtildi.

Eldeki bilgiler ışında söz konusu 4 çocuğun vuruldukları anda İsrail askerlerine veya başka kişilere tehdit oluşturmadığına işaret edildi.

Herhangi bir tehdit oluşturmayan kişilere karşı aşırı güç kullanılmasının uluslararası hukuka aykırı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "OHCHR Ofisi, İsrail'i öldürme veya yaralanmaya yol açan güç kullanımının tüm örneklerini derhal, şeffaf ve bağımsız bir şekilde soruşturma ve sorumlulardan hesap sorma çağırısı yapıyor." ifadesine yer verildi.


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