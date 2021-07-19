BM’den İsrail’e acil çağrı

Münübe Yılmaz

BM yetklileri dün İsrail’e Filistinliler’e ait yerleşim yerlerini yıkmamaları konusunda çağrıda bulundu. “İşgal edilmiş Filistin topraklarında en az 49 yerleşim yeri İsrailliler tarafından yıkılmış ve yaklaşık 84 Filistinli evlerini kaybetmiştir” diyen BM Genel Sekreteri Farhan Haq her yıl yüzlerce Filistinli’nin bölgeden zorla gönderilme riski ile karşı karşıya kaldığını aktardı.İsrail askerlerinin Ürdün Vadisi’nin kuzeyinde bulunan Humsa Al-Baki bölgesindeki onlarca yapıyı da yok ettiğini belirten Haq “BM olarak İsrail’i Filistin halkına ait yerleşim yerlerini yıkım faaliyetlerini durdurmaları konusunda acil çağrıda bulunuyoruz. İsrail’in yerleşim yerleri konusunda takındığı tavır uluslararası insan haklarına aykırıdır” açıklamasında bulundu.BM resmi kaynaklarına göre 2021 yılından bu yana Batı Şeria’da Filistinliler’e ait en az 421 ev yıkıldı ve yüzlerce aile evsiz kaldı.