BM’den işgal devleti İsrail'e Golan mesajı

Birleşmiş Milletler (BM)'den, terör devleti İsrail'in işgal ettiği Golan Tepeleri ile ilgili açıklama yaptı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Filistin ve İsrail arasında iki devletli çözümün zorunlu olduğunu söyledi.

Golan Tepeleri konusuna da değinen Antonio Guterres, "Suriye sorununda herhangi bir çözüm, ülkenin toprak bütünlüğünü garanti altına almalı" dedi ve uluslararası hukuka göre Golan Tepeleri'nin Suriye sınırları içerisinde olduğunu ifade etti.