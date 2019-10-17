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BM'den güvenli bölge anlaşmasına ilişkin açıklama

Birleşmiş Milletler, Türkiye ile ABD arasında Suriye'nin kuzeyine ilişkin yapılan anlaşmayla ilgili olarak bir açıklama yaptı.

17 Ekim 2019 Perşembe 23:56
BM'den güvenli bölge anlaşmasına ilişkin açıklama

Birleşmiş Milletler, Türkiye ile ABD arasında varılan anlaşmaya ilişkin açıklama yaptı. BM Genel Sekreteri Guterres, gerginliği azaltmak ve sivilleri korumaya yönelik her türlü çabayı memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye ve ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusu için varılan anlaşmaya ilişkin, gerginliği azaltmak ve sivilleri korumaya yönelik her türlü çabayı memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden, Türkiye ve ABD arasında yapılan görüşmeler ve Suriye'nin kuzeydoğusu için varılan anlaşmaya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Genel Sekreter, gerginliği azaltmak ve sivilleri korumak için BM Şartı ve uluslararası insani hukuk çerçevesindeki her türlü çabayı memnuniyetle karşılıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Suriye'deki krize etkili çözüm bulmak için hala uzun bir yol olduğu kaydedildi.

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 23:56
  1. BM
  2. Birleşmiş Milletler

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