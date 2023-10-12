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Dünya BM'den Gazze açıklaması: Savaş suçu!
Dünya

BM'den Gazze açıklaması: Savaş suçu!

Yeniakit Publisher
2023-10-12 14:39:00 -
BM'den Gazze açıklaması: Savaş suçu!

BM Filistin Özel Raportörü: Abluka altındaki Gazze halkının kaynaklarını kesmek ve aç bırakmak, savaş suçudur ve eğer kasıtlıysa bu insanlık suçudur.

BM Filistin Özel Raportörü: Abluka altındaki Gazze halkının kaynaklarını kesmek ve aç bırakmak, savaş suçudur ve eğer kasıtlıysa bu insanlık suçudur.

BM Filistin Özel Raportörü, "abluka altındaki Gazze halkının kaynaklarını kesmek ve aç bırakmak, savaş suçudur ve eğer kasıtlıysa bu insanlık suçudur." açıklamasını yaptı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Gazze'de insani durumun çok endişe verici ve tehlikeli şekilde kötüleştiğini, sağlık sektörünün çöküşün eşiğinde olduğunu duyurmuştu.

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