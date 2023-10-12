BM'den Gazze açıklaması: Savaş suçu!

BM Filistin Özel Raportörü: Abluka altındaki Gazze halkının kaynaklarını kesmek ve aç bırakmak, savaş suçudur ve eğer kasıtlıysa bu insanlık suçudur.

BM Filistin Özel Raportörü, "abluka altındaki Gazze halkının kaynaklarını kesmek ve aç bırakmak, savaş suçudur ve eğer kasıtlıysa bu insanlık suçudur." açıklamasını yaptı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Gazze'de insani durumun çok endişe verici ve tehlikeli şekilde kötüleştiğini, sağlık sektörünün çöküşün eşiğinde olduğunu duyurmuştu.