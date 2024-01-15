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Dünya BM'den flaş İsrail açıklaması: Karmaşık ve zorlayıcı!
Dünya

BM'den flaş İsrail açıklaması: Karmaşık ve zorlayıcı!

Yeniakit Publisher
2024-01-15 21:55:00 - 2024-01-15 22:40:04
BM'den flaş İsrail açıklaması: Karmaşık ve zorlayıcı!

İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik bombardımanı en vahşi şekilde devam ederken; Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail ile ilişkilerin "karmaşık ve zorlayıcı" olduğunu bildirdi.

Sözcü Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Gazze'de insani yardım operasyonlarının kolaylaştırılması için İsrailli yetkililerle görüşmeye devam ettiklerini belirten Dujarric, yardım sürecini daha etkili ve çabuk hale getirmeye çalıştıklarını söyledi.

"Karmaşık ve zorlayıcı" 

Dujarric, İsrailli yetkililerin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve kuruma yönelik eleştirilerinin ardından ikili ilişkilerin nasıl seyrettiğine ilişkin soruya, "İsrail ile ilişkiler karmaşık ve zorlayıcı." cevabını verdi.

BM'nin çatışmanın ortasında insani yardım ulaştırmaya çalıştığını ve bunun çok zor olduğunu dile getiren Dujarric, "İsrail ile iletişim kanalları açık ama ilişkiler hala karmaşık ve zorlayıcı." diye konuştu.

Dujarric, Guterres'in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bu nedenle mi görüşemediği sorusuna ilişkin ise tek iletişim kanalının bu olmadığını ve İsrailli muhataplarıyla yardım erişimi hakkında neredeyse saat başı iletişim kurduklarını kaydetti.
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İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, Uluslararası Adalet Divanında İsrail'e yönelik "soykırım" davasının mesnetsiz olduğunu savunarak, "Asıl BM'nin mahkemeye çıkması lazım. BM teröristlerin suç ortağı." ifadesini kullanmıştı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023’te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin 300 çocuk, 7 bin 100 kadın olmak üzere, 24 bin 100 Filistinli öldürüldü, 60 bin 834 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 188’i karadan işgal sürecinde olmak üzere 522 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023’te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 355 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023’ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil, 161 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

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