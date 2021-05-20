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BM'den flaş Gazze açıklaması:Yeryüzünde bir cehennem varsa...

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres "Yeryüzünde bir cehennem varsa o da Gazze'deki çocukların hayatlarıdır. Çatışmalar derhal durmalı." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 17:49:00 -
BM'den flaş Gazze açıklaması:Yeryüzünde bir cehennem varsa...

BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Filistin ve Gazze'e yaşanan İsrail barbarlığına tepki gösteren açıklamalar yaptılar.

"Savaş suçu teşkil edebilir"

Volkan Bozkır yaptığı açıklamada "Filistinlilerin Şeyh Cerrah'da evlerinden tahliye edilmesi uluslararası hukuka göre savaş suçu teşkil edebilir." mesajını verdi.

"Yeryüzünde bir cehennem varsa..."

Antonio Guterres ise; "Yeryüzünde bir cehennem varsa o da Gazze'deki çocukların hayatlarıdır. Çatışmalar derhal durmalı." ifadelerini kullandı.

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