BM'den "acil" Gazze çağrısı
BM kuruluşları tarafından yapılan ortak açıklamada, "Gazze'de hastanelere yönelik devam eden saldırıların sonlandırılması için acil uluslararası eylem çağrısında bulunuyoruz." denildi.
İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının 37. gününde Birleşmiş Milletler'den (BM) acil bir çağrı daha geldi
BM kuruluşlarının ortak açıklaması şöyle:
"Gazze'de hastanelere yönelik devam eden saldırıların sonlandırılması için acil uluslararası eylem çağrısında bulunuyoruz.
(Gazze'de) Hastanelerin, ölüm, yıkım ve çaresizliğin yaşandığı alanlara dönüştürülmesine dünya sessiz kalamaz."
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