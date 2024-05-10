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Dünya BM'de katil İsrail'i kudurtan karar! 143 ülke evet oyu verdi
Dünya

BM'de katil İsrail'i kudurtan karar! 143 ülke evet oyu verdi

Yeniakit Publisher
2024-05-10 19:05:00 - 2024-05-10 19:26:08
BM'de katil İsrail'i kudurtan karar! 143 ülke evet oyu verdi

BM Genel Kurulu, Filistin'in BM üyeliğinin BMGK'de tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsünde olan Filistin'e bazı ilave haklar tanınması talep edilen karar tasarısını kabul etti.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, Filistin'in BM'ye tam üyeliği 9 "hayır" oyuna karşı 143 "evet" oyuyla kabul edildi.

KARAR NE ANLAMA GELİYOR?

CNN Türk Washington Temsilcisi Yunus Paksoy detayları şöyle aktardı:

"Bu karar tasarısında şöyle bir tavsiye var BMGK'ya. Bir tavsiye kararı var. O da Filistin'in BM'ye üyeliğinin tekrar görüşülmesi. Bu karar ile birlikte Filistin gözlemci olması dışında bazı yeni haklara sahip. Genel Kurul'da kendi adına kendi oturup konuşabilecek. Filistin tam üye olarak kabul edilmedi ancak BM Genel Kurulu, BMGK'ya tavsiye kararı verdi bu tam üyelik için. 12 yıl önce Filistin Devletine gözlemci hakkı verilmişti. Herhangi bir tasarıda oy verme hakkı yok Filistin'in. Hala da yok. Burada 143 üye ülke, Filistin'in tam üyelik için görüşmesi tavsiye kararına evet dedi."

ABD veto etmişti
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ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Filistin'in BM'ye tam üyeliği istenilen karar tasarısını veto etmişti. ABD'nin "hayır" oyu kullandığı tasarı, 12 "evet" ve 2 "çekimser" oy almıştı. ABD’nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert A. Wood, Filistin'in BM'ye tam üyeliği talep edilen karar tasarısını "erken bir eylem" olarak gördükleri için veto ettiklerini açıklamıştı.

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