BMC'nin en güçlü çekicisi yollara çıktı! 520 beygirlik dev Türkiye turuna başladı

BMC'nin bugüne kadar geliştirdiği en güçlü çekici PRO L 1852, Temmuz ayı boyunca sürecek organizasyon kapsamında 17 farklı noktada nakliyeciler, filo yöneticileri, kooperatif üyeleri ve profesyonel sürücüler tarafından yakından deneyimlenecek.

İlk tanıtım etkinlikleri geçtiğimiz haftalarda Tosyalı Holding İskenderun Limanı ve Osmaniye OSB'de gerçekleştirilen PRO L 1852, yoğun ilgi gören bu buluşmaların ardından Türkiye turunun ilk durağında 1 Temmuz'da İzmir Aliağa Kamyoncular Kooperatifi'nde sektör temsilcileriyle buluştu.

Tanıtım turu 2 Temmuz’da İzmir Işıkkent Kara Nakliyeciler Sitesi, 3 Temmuz’da ise Denizli Belediyesi Yeni Nakliyeciler Derneği ile devam edecek. Tur kapsamında ziyaret edilecek diğer duraklar ve güncel etkinlik bilgileri BMC’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılacak.

BMC, tanıtım turu kapsamında ziyaret edeceği her noktada katılımcılara yeni nesil çekicisini yakından inceleme ve uzman ekiplerden detaylı bilgi alma fırsatı sunacak. Etkinliklerde aracın sürüş performansı, yakıt verimliliği, sürücü konforu ve ileri teknoloji donanımları katılımcılarla paylaşılacak.

12,9 litrelik motoruyla 520 beygir güç ve 2.500 Nm tork üreten PRO L 1852; BMC'nin bugüne kadarki en geniş iç hacimli kabini, gelişmiş güvenlik sistemleri ve uzun yol taşımacılığına yönelik yüksek konfor seviyesiyle ağır ticari araç segmentinde yeni bir dönem başlatıyor.

Temmuz ayı boyunca Türkiye'nin farklı bölgelerinde gerçekleştirilecek tanıtım turu kapsamında BMC, kullanıcılarla birebir bir araya gelerek yeni çekicisini gerçek kullanım senaryoları üzerinden tanıtmayı hedefliyor. Bu kapsamlı organizasyon, BMC'nin müşteri odaklı yaklaşımını sahaya taşıyarak sektör profesyonellerinin ürün hakkındaki görüş ve deneyimlerini doğrudan dinleme imkânı da sağlayacak.

BMC PRO L 1852 Türkiye Tanıtım Turu, temmuz ayı boyunca Türkiye'nin dört bir yanında sektör temsilcilerini yeni nesil çekiciyle buluşturmaya devam edecek.

BMC PRO L 1852 4X2 – ÇEKİCİ

BMC’nin bugüne kadarki en güçlü motoruna, en konforlu sürüş deneyimine ve en geniş iç hacimli kabinine sahip yeni BMC PRO L 1852 4x2 Çekici, uzun yol taşımacılığına yeni bir soluk getiriyor.

12,9 litrelik motoruyla 520 beygir güç ve 2500 Nm tork üreten araç, zorlu yol koşullarında dahi üstün çekiş performansı sunarak uzun mesafelerde maksimum verimlilik sağlıyor.

Dayanıklı şasi yapısı, gelişmiş havalı süspansiyon sistemi ve modern kabin ergonomisiyle uzun süreli sürüşlerde konfor ve güvenliği bir araya getiriyor.

BMC’nin bugüne kadarki en geniş, en yüksek ve en büyük iç hacme sahip kabin tasarımıyla sürücülere ferah bir çalışma alanı sunan BMC PRO L 1852; elektronik fren, stabilite ve yokuş kalkış sistemleriyle donatılmış yapısı sayesinde güvenli sürüş imkanı sağlıyor.

Yüksek teknolojiye sahip multimedya ekranı, akıllı sürücü destek sistemleri ve gelişmiş donanım seçenekleriyle üst düzey sürüş deneyimi sunan araç, yakıt verimliliği ve rekabetçi toplam sahip olma maliyetiyle de öne çıkıyor.

TEKNİK ÖZELLİKLER

520 HP güç / 2.500 Nm tork

12,9 L motor

BMC'nin en büyük ve en konforlu kabini

Gelişmiş güvenlik sistemleri

Akıllı sürüş destek teknolojileri

Yüksek yakıt verimliliği

Düşük toplam sahip olma maliyeti

Uzun yol taşımacılığı için geliştirilen yeni nesil çekici modeli.