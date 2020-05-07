BMC’den Avrupa’ya 120 tonluk “dev” adım

Kuzey Makedonya Savunma Bakanlığının ihtiyaçları doğrultusunda, BMC tarafından geliştirilen 8x8 Tank Taşıyıcı Taktik Tekerlekli Araç’ın tedariki ve Entegre Lojistik Destek Paketi’ne yönelik sözleşme imzalandı. Son dönemde savunma sanayisi alanındaki ihracatına hız veren BMC, teknik, idari ve mali konularda diğer Avrupalı rakiplerini geride bırakarak satışı gerçekleştirdi. Altay Ana Muharebe Tankı’nı taşıyacak biçimde tasarlanarak üretilen ve BMC Taktik Tekerlekli Araçlar Ailesi’nin en büyük ferdi konumundaki tank taşıyıcı, 120 ton toplam ağırlığa ve 70 ton çekme kapasitesine sahip. BMC 8x8 Tank Taşıyıcı Taktik Tekerlekli Araç, bu ihracat vesilesiyle ilk defa yurt dışında, NATO üyesi bir Avrupa ülkesi envanterine girme başarısını gösterdi.