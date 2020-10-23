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Aktüel BM, Yemen'de son 3 ayda 215 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı
Aktüel

BM, Yemen'de son 3 ayda 215 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-10-23 23:58:09 -
BM, Yemen'de son 3 ayda 215 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı

İSTANBUL (AA) - Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), iç savaşın hüküm sürdüğü Yemen'de son 3 ayda 215 sivilin öldüğünü duyurdu.

BMMYK'nin Yemen ofisinin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, ülkede devam eden savaş nedeniyle temmuz, ağustos, eylül aylarında 215 sivilin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Açıklamada, aynı dönemde Yemenli birçok ailenin yardım almakta zorlandığı belirtildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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