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Aktüel BM Yemen Temsilcisi Griffiths, Yemenli ve Suudi yetkililerle krizi görüştü
Aktüel

BM Yemen Temsilcisi Griffiths, Yemenli ve Suudi yetkililerle krizi görüştü

Yeniakit Publisher
2020-09-14 13:09:04 -
BM Yemen Temsilcisi Griffiths, Yemenli ve Suudi yetkililerle krizi görüştü

İSTANBUL (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, bir ay içerisinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a düzenlediği ikinci ziyarette, Yemenli ve Suudi yetkililerle bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Griffiths Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yemenli ve Suudi yetkililerle yapıcı görüşmeler yaptığı resmi Riyad ziyaretini tamamladığını belirtti.

Görüşmelerde BM girişim taslağındaki son değişiklikler ve binlerce yerinden edilmiş Yemenlinin sığınağı olan Mağrib kentindeki askeri tırmanışın doğuracağı vahim insani sonuçların ele alındığı kaydeden Griffiths, Riyad Anlaşması'nın uygulanması yönünde kaydedilen ilerlemeden duyduğu memnuniyeti belirterek, ziyaretinde Yemen'de kapsamlı bir siyasi çözüm için harekete geçme yollarının da ele alındığını aktardı.

Griffiths ziyaretinde Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid bin Selman, Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçisi Muhammed Al Cabir, Yemen Parlamento Başkanı Sultan el-Berkani ile görüştü.

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths 14 Ağustos'ta da Riyad'ı ziyaret etmiş, Yemen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Muhsin Salih, Başbakan Muin Abdulmelik ve Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçisi Muhammed Al Cabir başta olmak üzere birçok Yemenli ve Suudi yetkiliyle görüşmeler gerçekleştirmişti.

Griffiths temmuz ayında Yemen krizinin çözümü yönündeki BM girişiminin değiştirilmiş şeklini sunmuştu. Ancak Yemen hükümeti BM'nin sunduğu önerilerin "hükümetin egemenliğini ve yetkilerini azalttığını" belirterek kabul etmemişti.

BM girişim taslağının en önemli maddeleri arasında kapsamlı bir ateşkes yapılması ve yaklaşık 6 yıl süren savaşa son vermek için en yakın zamanda siyasi istişarelerin yeniden başlaması yer alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalara sahne oluyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya muhtaç durumda.


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