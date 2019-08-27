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BM uzmanlarından Sri Lanka ordusundaki tartışmalı terfiye tepki

27 Ağustos 2019 Salı 16:23
BM uzmanlarından Sri Lanka ordusundaki tartışmalı terfiye tepki

ANKARA (AA) - Birleşmiş Milletlerden (BM) bir grup uzman, Sri Lanka'da iç savaş sırasında insan hakları ihlallerinde bulunmakla itham edilen bir generalin ordu komutanlığına getirilmesinin "mağdurlarına yönelik hareket" anlamına geldiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin (OHCHR) sayfasından yapılan açıklamaya göre uzmanlar, Tümgeneral Shavendra Silva'nın Sri Lanka Ordu Komutanı olarak atanmasından "ciddi endişe" duyduklarını ifade ederek, hükümeti "güvenlik alanında uzun süredir geciken reformları hayata geçirmeye ve geçmiş suistimalleri soruşturmaya" çağırdı.

Uzmanlar, "Tümgeneral Shavendra Silva'nın bu mahiyetteki iddialarla karşı karşıyayken Sri Lanka ordusunda en yüksek rütbeye atanması, mağdurlara yönelik bir hakarettir, ülkede Sri Lanka toplumunun devlet kurumlarına güvenini baltalama ve istikrarsızlaşmayı daha da körükleme riski taşıyan suçun cezasız kalmasının devam ettiğinin üzücü bir işaretidir." değerlendirmesinde bulundu.

Silva ve komutasındaki tümenle ilgili iddiaların bugüne dek uygun biçimde soruşturulmadığına dikkati çeken uzmanlar, Sri Lanka hükümetinin savaş sırasında işlenen tüm ciddi insan hakları ihlalleri ve suistimallere yönelik hesap verebilirliği sağlama noktasında gönüllü olarak söz verdiğini hatırlattı.

Tümgeneral Shavendra Silva, ülkede 2009 yılında iç savaşın son evrelerinde Tamil Kaplanları'nın son kalesini kuşatan 58. tümeni komuta ediyordu. Uluslararası insan hakları örgütleri, bu tümeni insan hakları yasalarını ihlal etmekle suçluyordu.

- BM, ABD ve Avrupa Birliği eleştirmişti

Birleşmiş Milletler (BM) ve ABD, Silva'nın ordu komutanlığına getirilmesinin savaş sonrası adalet arayışlarına ve uzlaşma süreçlerine zarar verdiğini, söz konusu atamanın "endişe verici" olduğunu bildirmişti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Sirisena yönetiminin kararının, Sri Lanka'nın BM barış gücü misyonlarına katılmasını etkileyeceğini belirtmişti.

Sri Lanka'daki Avrupa Birliği (AB) delegasyonu, ülkedeki Almanya, İtalya, Hollanda, Norveç, İsviçre ve İngiltere büyükelçilikleri ile yayımladığı ortak açıklamada, Bachelet'in görüşlerine katıldıklarını kaydetmişti.

Açıklamada, Silva'nın ordu komutanlığına getirilmesinin Colombo yönetiminin Mart 2019'da BM İnsan Hakları Konseyine verdiği adaleti sağlama sözüne dair şüphe uyandırdığına vurgu yapılmıştı.

Diğer yandan Silva, terfiden sonra yaptığı ilk basın açıklamasında, hakkında çıkan "iç savaş sırasında insan haklarını ihlal ettiğine" yönelik eleştirilere ilişkin, "Elbette ben bu iddiaları tamamen reddediyorum." şeklinde konuşmuştu.

- Sri Lanka'daki iç savaş

Sri Lanka'da Tamil grupları, 1970'lerin başında Budizm'in resmi din ilan edilmesi ve Tamillerin karşılaştıkları ayrımcılıkla mücadele için örgütlenme yoluna giderek Tamil Kaplanları'nı kurmuş ve bağımsız bir devlet talebiyle silahlı mücadele başlatmıştı. Sri Lanka ordusu Tamil isyancılarını 2009'da yenilgiye uğratmıştı.

Ülkede 26 yıl süren ve yaklaşık 100 bin kişinin öldüğü tahmin edilen iç savaşta iki taraf da savaş suçu işlemekle itham edilmişti.

Sri Lanka, senelerdir, uluslararası toplumun savaş suçu iddiaları hakkında bağımsız soruşturma çağrılarını dikkate almamakla eleştiriliyor.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 16:23
  1. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği
  2. Shavendra Silva
  3. Sri Lanka Ordu Komutanı

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