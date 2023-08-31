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Dünya BM, Ukrayna'da öldürülen sivil sayısını açıkladı
Dünya

BM, Ukrayna'da öldürülen sivil sayısını açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-08-31 15:03:00 -
BM, Ukrayna'da öldürülen sivil sayısını açıkladı

BM, devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna'da 9 bin 500 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

BM Cenevre Ofisi'nin X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, 24 Şubat 2022'den bu yana süren Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin ölüm, yaralanma ve yerinden edilmelere ilişkin rakamlar açıklandı.

Savaşın bedelinin ağır olduğu vurgulanan paylaşımda, Ukrayna'da savaş nedeniyle 9 bin 500 sivilin öldüğü, 17 binden fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

Paylaşımda, "Gerçek rakamlar kesinlikle daha fazla. 6 milyondan fazla Ukraynalı, komşu ülkelere kaçtı. Ülke içinde 5 milyondan fazla kişi yerinden edildi." ifadeleri yer aldı.

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