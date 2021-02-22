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Dünya BM Taiz'de sivilleri hedef alan saldırıyı kınadı
Dünya

BM Taiz'de sivilleri hedef alan saldırıyı kınadı

Yemen'in güneybatısındaki Taiz kentinde Husiler tarafından düzenlendiği iddia edilen saldırı Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths tarafından kınandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-22 00:38:00 -
BM Taiz'de sivilleri hedef alan saldırıyı kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, dün Taiz'de bir yerleşim yerine düzenlenen ve 1 çocuğun öldüğü, 3 kişinin yaralandığı saldırının ardından Twitter hesabından yazılı açıklama yaptı.

Saldırıyı kınayan Griffiths, sivillere yönelik saldırıların, uluslararası insancıl hukukun ihlali olduğunu ve faillerinin hesap vermesi gerektiğini belirtti.

Taiz askeri cephesi yetkililerinden Albay Abdubasit el-Bahr, daha önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, Husiler'in attığı bir top mermisinin kentin kuzeyindeki Er-Ravda semtine düşmesi sonucu 1 çocuğun öldüğünü, 2'si çocuk 3 kişinin yaralandığı söylemişti.

Husiler'den söz konusu iddialarla ilgili açıklama yapılmadı.

Yemen'in en büyük kenti olan Taiz'de, hem Husiler'in hem de hükümet güçlerinin kontrol alanları bulunuyor.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husiler'e karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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